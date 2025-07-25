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ДоброFON помог Великолукскому дому-интернату в рамках проекта «Города Героев»

Великолукский дом-интернат получил новое оборудование от компании FONBET
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ДоброFON

ГБУСО «Великолукский дом-интернат для престарелых и инвалидов» получил новое реабилитационное и медицинское оборудование благодаря проекту «Города Героев» благотворительной программы ДоброFON компании FONBET и благотворительного фонда «Память поколений», сообщает пресс-служба компании.

В рамках программы в учреждение поставили механотерапевтическую установку и пневмомассажер на общую сумму 1,6 млн рублей.

Как отметила заместитель министра социальной защиты Псковской области Татьяна Николаева, всего в регионе работают 26 стационарных социальных учреждений для престарелых и инвалидов, в которых проживают более 2500 тыс. человек.

«Великолукский дом-интернат занимает значимое место в системе социального обслуживания в регионе, это крупное учреждение и новое оборудование здесь точно будет использоваться на все 100%», — сказала она.

По словам управляющего акционера компании FONBET Валентина Голованова, Великие Луки стали седьмой точкой на карте проекта «Города Героев».

«Для нас честь приехать в этот город, который в большом объеме испытал на себе все страхи и ужасы Великой Отечественной войны. Надеемся, что эта помощь улучшит условия жизни и реабилитации постояльцев учреждения», — сказал он.

Кроме того, директор Великолукского дома-интерната для престарелых и инвалидов Ольга Томаева поблагодарила ДоброFON и фонд «Память поколений» за предоставленную помощь.

«Обычно искать поддержку сложно, но тут ситуация была обратная – нас заметили и предложили помощь», — сказала она.

Напомним, в рамках проекта «Города Героев» новое реабилитационное оборудование уже поставили в Орске, Саратове, Калаче-на-Дону, Старой Руссе, Сызрани и Зеленодольске.

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