На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врачи рассказали о пользе творога с черным тмином

Pravda.Ru: творог с черным тмином поможет улучшить пищеварение
true
true
true
close
Mariya Surmacheva/Shutterstock/FOTODOM

Сочетание творога с черным тмином может оказать положительное воздействие на здоровье, в том числе будет регулировать уровень сахара в крови и улучшить пищеварение. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных врачей.

Они советуют регулярно добавлять в творог по чайной ложке семян в день, чтобы снизить аппетит и улучшить работу кишечника. Семена обладают спазмолитическим эффектом, снимают воспаление желудка и улучшают перистальтику. Кроме того, тмин способствует более стабильному обмену веществ и может помочь в снижении веса, а также укрепить иммунную систему.

Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рассказала газете «Известия», что творог помогает укрепить кости и зубы, однако переедание такого продукта может навредить печени.

«Насыщенный и слегка пряный вкус черного тмина прекрасно дополняет мягкий творог, создавая сбалансированное и питательное блюдо», – добавили в сообщении.

«Газете.Ru» до этого рассказали, что систематическое потребление молочных продуктов поможет защититься от йододефицита. К такому выводу пришли ученые из Федерального научного центра пищевых систем имени Горбатова в результате исследования, проведенного совместно с компанией Health & Nutrition.По словам доктора медицинских наук, заведующего кафедрой эндокринологии №1 Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Валентина Фадеева, йод содержится в различных молочных продуктах, таких как творог и йогурты.

Ранее стоматолог развеял мифы о «полезных» и «вредных» продуктах для зубов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами