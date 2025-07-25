Врачи рассказали о пользе творога с черным тмином

Сочетание творога с черным тмином может оказать положительное воздействие на здоровье, в том числе будет регулировать уровень сахара в крови и улучшить пищеварение. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных врачей.

Они советуют регулярно добавлять в творог по чайной ложке семян в день, чтобы снизить аппетит и улучшить работу кишечника. Семена обладают спазмолитическим эффектом, снимают воспаление желудка и улучшают перистальтику. Кроме того, тмин способствует более стабильному обмену веществ и может помочь в снижении веса, а также укрепить иммунную систему.

Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рассказала газете «Известия», что творог помогает укрепить кости и зубы, однако переедание такого продукта может навредить печени.

«Насыщенный и слегка пряный вкус черного тмина прекрасно дополняет мягкий творог, создавая сбалансированное и питательное блюдо», – добавили в сообщении.

«Газете.Ru» до этого рассказали, что систематическое потребление молочных продуктов поможет защититься от йододефицита. К такому выводу пришли ученые из Федерального научного центра пищевых систем имени Горбатова в результате исследования, проведенного совместно с компанией Health & Nutrition.По словам доктора медицинских наук, заведующего кафедрой эндокринологии №1 Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Валентина Фадеева, йод содержится в различных молочных продуктах, таких как творог и йогурты.

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