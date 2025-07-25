Названы лекарства, которые нельзя употреблять при ярком солнце

Каждое лето врачам-дерматологам приходится сталкиваться с одними и теми же жалобами: «На солнце вышла — и вся покрылась сыпью», «появились пузыри на коже после отпуска», «никогда такого не было, а тут лицо обгорело, хотя крем с SPF был». Причина часто кроется не только в ультрафиолете, но и в аптечке, рассказала «Газете.Ru» Анастасия Сырысева, дерматолог многопрофильной клиники ГУТА КЛИНИК.

«Некоторые лекарства при взаимодействии с солнечным светом вызывают фотосенсибилизацию — повышенную чувствительность кожи к ультрафиолету, которая может проявляться неожиданными и порой тяжелыми реакциями. Важно понимать, что это не аллергия на солнце, а специфическое побочное действие препарата, активируемое светом», — объяснила она.

Фототоксическая реакция — самая частая. Она возникает, когда лекарство или его метаболиты накапливаются в коже, а затем под действием ультрафиолета вступают в химическую реакцию, повреждая клетки. Проявляется как сильный солнечный ожог: покраснение, отек, пузыри, чувство жжения — и все это уже после 10–30 минут пребывания на солнце.

«Фотоаллергическая реакция — более редкая, но менее предсказуемая. Это замедленная иммунная реакция, при которой УФ-измененные молекулы препарата воспринимаются организмом как аллергены. Клинически это может выглядеть как зудящая сыпь, экзема, пятна и папулы, чаще всего в зонах, открытых солнцу (декольте, предплечья, лицо)», — отметила врач.

Эксперт назвала препараты, которые нельзя совмещать с солнцем. Они могут вызывать фотосенсибилизацию.

Антибиотики: тетрациклины (доксициклин, тетрациклин), фторхинолоны (ципрофлоксацин, офлоксацин), сульфаниламиды (бисептол, сульфаметоксазол).

Противогрибковые препараты: гризеофульвин, тербинафин.

Нестероидные противовоспалительные (НПВС): кетопрофен (особенно в форме геля), ибупрофен, напроксен (в редких случаях).

Диуретики и гипотензивные средства: гидрохлоротиазид, амилорид, амлодипин (возможны редкие реакции).

Ретиноиды: изотретиноин, ацитретин — системные ретиноиды усиливают фоточувствительность и делают кожу очень уязвимой к ожогам.

Противоопухолевые и иммуносупрессивные препараты: метотрексат, 5-фторурацил, ингибиторы тирозинкиназы (сорафениб, вемурафениб), иммуносупрессанты (азатиоприн).

Антидепрессанты и психотропные средства: амитриптилин, хлорпромазин, гиперикум (зверобой) — особенно опасен как фитопрепарат.

Другие: пероральные контрацептивы (при длительном приеме и высоком содержании эстрогенов), некоторые анальгетики и седативные средства.

«Фототоксичность — не только прерогатива таблеток. Гели с кетопрофеном, эфирные масла (в том числе цитрусовые), парфюмерия с бергамотом или лавандой, кислоты в составе пилингов и даже кремы с ретинолом могут при солнечном воздействии вызывать жжение, пигментацию и дерматиты», — сказала врач.

Перед применением проверяйте инструкции. Ищите слова «повышает фоточувствительность», «избегать УФ-излучения» или «фототоксическая реакция».

«Если вы планируете поездку на юг или активный отдых, обсудите замену или временную отмену фотосенсибилизирующих препаратов. Солнцезащита обязательна — используйте кремы с SPF 50+, наносите повторно каждые 2 часа. Одежда с длинным рукавом, шляпы, очки — тоже. Помните: защита — это не только крем. Если появилась сыпь — срочно к врачу. Самолечение может усугубить реакцию и затруднить диагностику», — предупредила врач.

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