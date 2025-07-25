Стало известно, почему россияне стали чаще покупать готовую еду

Более чем у половины опрошенных россиян (55%) время для отдыха и любимых занятий появляется лишь несколько раз в неделю. Ежедневная возможность получить детокс от повседневных задач есть у каждого третьего (31%), а один раз в неделю расслабляются 14%. Почти всегда готовят самостоятельно 40% опрошенных, 51% делают это в зависимости от загруженности дня. Для 5% потребителей время дороже, поэтому они чаще делают выбор в сторону покупки готовой еды.

Это показало исследование сервиса «Пакет», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Для подавляющего числа россиян (81%) в готовой еде важен ее вкус, 42% в первую очередь обращают внимание на сбалансированный состав блюд. Еще для 41% респондентов важнее всего выгода от покупки — меньшие затраты на прием пищи. Около трети (36%) опрошенных ценят формат готовой еды за значительную экономию времени, 17% — за соответствие их диетическим предпочтениям.

Для застолья с семьей или друзьями готовые блюда нередко предпочитают угощениям собственного приготовления. 25% покупают ее по таким поводам несколько раз в неделю, раз в семь дней на нее полагается каждый четвертый (20%), несколько раз в месяц — 15%, а раз в год — 6%, ровно столько же приобретают готовую еду ежедневно.

24% россиян заметили, что чувствуют себя более энергичными в те дни, когда им не приходится готовить, 55% отметили, что все зависит от того, чем занято освободившееся время. Однако порядка четверти опрошенных заявили, что это занятие не особенно их утомляет.

При этом 37% участников опроса назвали сокращение времени на походы в магазин — главным фактором для выбора готовых блюд. 36% рассказали, что особенно ценят ее за возможность планировать день без привязки к готовке. Четверть респондентов больше всего ценят формат такой еды за освобождение времени от мытья посуды.

Любопытно, что если бы у россиян внезапно появилось два дополнительных часа в день, то 25% из них потратили бы это время на сон и отдых. Каждый четвертый стал бы больше проводить времени с семьей и друзьями. 17% опрошенных предпочли бы убраться дома, а 14% просто расслабились за просмотром кино или скроллингом ленты. 12% уверены, что занялись бы спортом вместо кулинарного ритуала.

Оказалось, что 51% участников опроса так и не сделали то, что долго откладывали, даже благодаря экономии времени на готовке. Хотя треть потребителей (30%) отметили, что достаточно часто осуществляли задуманные планы. 19% просто предпочитали тратить освободившееся время на обычные рутинные дела.

Ранее россиянам рассказали, как заказывать доставку еды летом без риска.