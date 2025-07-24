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Нижний Новгород стал героем российского глянцевого журнала

Журнал «Москвичка» выпустил спецномер о Нижнем Новгороде
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Karasev Viktor/Shutterstock/FOTODOM

Российский глянцевый журнал «Москвичка» выпустил специальный номер, посвященный Нижнему Новгороду. Он стал самым большим в истории журнала: на 256 полосах издание подробно рассказало о городе — от культурной части до моды.

В разделе о моде журнал большое внимание посвятил национальному бренду — хохломе. Также редакция создала гид по другим модным брендам Нижнего Новгорода.

Одна из колонок выпуска написана российской супермоделью, телеведущей и меценатом Натальей Водяновой. Она посвящена изменениям городской инфраструктуры. Кроме того, в выпуске есть материалы журналиста Игоря Компаниеца, музыкального критика Олега Кармунина и галериста Дмитрия Ханкина.

Главным культурным героем города редакция назвала Марка Эйдельштейна. Он провел для журналистов экскурсию по любимым местам Нижнего Новгорода и поделился личными историями о нем. Также в выпуск включен классический культурный дайджест по городу.

«Все съемки делали в Нижнем Новгороде. Для нас, московской команды, с точки зрения логистики это было непросто, но стоило того», — отметила главный редактор «Москвички» Дарина Алексеева.

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