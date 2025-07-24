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Посещение музеев назвали важной частью образования для школьников

Педагог Чикина: жизнь московских школьников стала насыщеннее
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Pressmaster/Shutterstock/FOTODOM

В Москве у школьников становится все больше возможностей для культурного досуга, заявила агентству городских новостей «Москва» учитель Марьинской школы №1566 памяти Героев Сталинградской битвы Елена Чикина.

Она отметила, за последнее время жизнь у школьников в Москве стала насыщеннее и интереснее.

«В этом году мы посетили несколько музеев в рамках олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы». Ребята с увлечением изучали экспонаты, задавали вопросы и обсуждали увиденное», — рассказала она.

Также Чикина отметила, что благодаря Пушкинской карте ее ученики стали принимать активное участие в городских мероприятиях, среди которых «Фестиваль искусств» и «Дни исторического наследия».

«Особые успехи ребята показали и в проектно-исследовательской работе. Они стали победителями и призерами конкурсов разного уровня. Посещение музеев и участие в культурных событиях развивают воображение и расширяют кругозор», — заключила она.

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