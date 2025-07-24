В Госдуме нашли способ сделать бракосочетание россиян дешевле

В России необходимо изменить сумму госпошлин за смену документов для женщин, которые после брака взяли себе фамилию супруга. С такой инициативой к вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко обратилась депутат Госдумы Яна Лантратова, передает RT со ссылкой на копию письма.

Отметим, что также депутаты призывают упростить процедуру выбора фамилии при заключении брака. Как уточняет газета «Известия» со ссылкой на соответствующий законопроект, в числе прочего предлагается допустить возможность выбора двойной фамилии (присоединения к своей фамилии супруга) как одним из супругов, так и обоими. В мае сообщалось, что правительство одобрило инициативу.

В целом сегодня по статистике в 85% случаях жена берет фамилию мужа, после чего сталкивается с необходимостью замены документов, оплаты ряда госпошлин, напомнила в своем обращении Лантратова. При этом, по ее словам, остается неясным, как формируется стоимость замены отдельных документов, насколько справедлива действующая система. Так, например, за замену паспорта нужно заплатить 300 рублей, а за водительские права – 2 тыс. рублей. Стоимость замены загранпаспорта варьируется от 2 до 6 тыс. рублей.

Это излишняя нагрузка на пары, особенно с учетом того, что брак – это не только их личный выбор, но и социально значимый институт, способствующий развитию общества, подчеркнула депутат.

«В связи с вышеизложенным считаю целесообразным рассмотреть возможность установления фиксированной и доступной госпошлины за замену каждого документа — например, в размере 300 рублей», — предложила Лантратова, отметив, что такие изменения позволят сделать ценообразование более прозрачным и снизить финансовую нагрузку на россиян.

Ранее в Госдуме предложили распространить практику с наборами для новорожденных на всю Россию.