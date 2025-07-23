Филармония и колледж культуры в ЕАО могут получить федеральную поддержку

Биробиджанская областная филармония и Биробиджанский колледж культуры и искусств могут получить поддержку на федеральном уровне в рамках национального проекта «Семья», утвержденного по поручению президента России. Об этом сообщила в своем Telegram-канале врио губернатора региона Мария Костюк по итогам встречи с главой Минкультуры Ольгой Любимовой.

По словам Костюк, на мероприятии обсуждались вопросы развития региона, а также были определены объекты, которые могут получить федеральную поддержку. Главной задачей, считает врио главы ЕАО, является обновление городской филармонии.

«В следующем году начнем готовить проектно-сметную документацию, чтобы затем запрашивать федеральную поддержку для проведения реконструкции. Наша уникальная филармония должна стать пространством больших событий, значимых выставок, быть центром культурного просвещения для жителей и гостей автономии», — отметила Костюк.

Аналогичные действия будут предприняты и для развития Биробиджанского колледжа культуры и искусств, добавила врио губернатора ЕАО.

Кроме того, запланированы меры для восстановления статуса визитной карточки региона — Международного фестиваля еврейской культуры и искусства. «Знаковое мероприятие должно снова привлекать внимание всей страны, давать жителям повод для гордости, помогать сохранять нашу уникальную культуру», — подчеркнула Костюк.

По ее мнению, поддержка из Москвы позволяет региону быстрее решать проблемы жителей и способствует развитию области.

Мария Костюк сообщила, что также в рамках рабочей поездки в ЕАО глава Минкульта вручила ведомственные награды министерства работникам культуры региона, обеспечивающим сохранение культуры автономии и формирующим среду для интересной и насыщенной жизни ее жителей.