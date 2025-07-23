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В Подмосковье мигранты напали на глухонемого инвалида после замечания

В Подмосковье мигрантов подозревают в избиении глухонемого инвалида
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Shutterstock

В Подмосковье двоих мигрантов задержали за нападение на глухонемого инвалида. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел в Щелково. 49-летний мужчина вечером зашел в магазин за продуктами, затем отправился домой по дороге, пролегавшей между лесом и двухэтажными домами.

В какой-то момент пострадавший заметил двоих разнорабочих-мигрантов, которые копались в баках.

«Предположительно, среди гор мусора они искали металлолом для продажи», – сообщается в публикации.

По мнению родственников инвалида, он мог сделать им замечание, и иностранцы могли принять резкие движения глухонемого за агрессию.

В результате один из мигрантов нанес мужчине несколько ударов, пока второй смотрел. Сам инвалид защититься самостоятельно не смог. После произошедшего его оттащили в кусты и скрылись. Позже глухонемого нашли, но спасти не смогли.

Подозреваемых задержали. По данным издания, они делали вид, что не владеют русским языком.

Ранее стало известно о возможной депортации семей детей-мигрантов, надругавшихся над ребенком под Калугой.

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