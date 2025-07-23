Metro: популярный итальянский диджей умер после ссоры с полицией на Ибице

Популярного итальянского диджея забили полицейские на его собственной вечеринке, пишет Metro.

Популярный 35-летний итальянский диджей Микеле Ношезе, известный под сценическим именем DJ Godzi, умер на Ибице при загадочных обстоятельствах после того, как, по сообщениям, подвергся насилию со стороны сотрудников Гражданской гвардии.

По данным испанских СМИ, в ночь на субботу в доме диджея проходила шумная вечеринка, и соседи вызвали полицию. Свидетели утверждают, что между Ношесе и офицерами произошел конфликт, в ходе которого диджея якобы избили. Точная причина смерти будет установлена по результатам вскрытия.

Микеле Ношесе жил на Ибице последние 10 лет и был хорошо известен в музыкальной среде, выступая на крупнейших площадках в Лондоне, Париже, Нью-Йорке и Барселоне. Новость о его смерти вызвала широкий резонанс в соцсетях и музыкальном сообществе.

Семья музыканта настаивает на независимом судебно-медицинском расследовании, а итальянские политики требуют объяснений.

«Мы хотим знать правду. Это была внезапная смерть молодого, талантливого и любимого многими человека», — заявил евродепутат Фульвио Мартушелло.

Ранее полиция связала пользователей смартфонов Google с преступным миром.