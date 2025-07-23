Психолог объяснила, почему женам не нужно спасать алкоголиков

Женам людей с алкогольной зависимостью не стоит спасать их, потому что подобное поведение только поддерживает их зависимость. Об этом kp.ru рассказала психолог Татьяна Василькова.

Она отметила, что иногда человек пьет, чтобы его спасали и он почувствовал себя нужным и значимым. По ее словам, жалость не нужно путать с любовью, потому что иначе алкоголик не будет брать на себя ответственность и менять свою жизнь.

Психолог Гузель Маринина рассказала газете «Известия», что алкоголизм возникает в большей степени у людей, потерявших смысл жизни и из-за отсутствия у них цели, ради достижения которой человек будет жить.

«Почему молодые мужчины порой спиваются? Это бегство от ответственности. Ведь алкоголизм — это болезнь. А если человек болен, значит, с него можно не требовать выполнения каких-то обязательств: какой с больного спрос? Конечно, тут нужна работа не только нарколога. Главное — желание самого человека изменить свою жизнь, — отметила Василькова.

Американские ученые из Университета Иллинойса и Вашингтонского университета до этого совершили открытие, опровергнув стереотипное представление об алкоголизме как о проблеме одиноких пьяниц.

Ранее стало известно, сколько подростков в России злоупотребляют алкоголем.