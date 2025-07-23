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Юрист назвала одну из угроз для водителей-должников

Юрист Кузьминова: приставы могут запретить должникам по алиментам водить машину
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n_defender/Shutterstock/FOTODOM

Управляющий партнер юридической группы «КузьминоваVправе» Татьяна Кузьминова рассказала РИА Новости, что приставы могут запретить должникам по алиментам водить машину.

«Приставы могут применить ... существенную для многих меру — ограничение в пользовании специальным правом в виде управления любыми транспортными средствами. Данная мера была введена в качестве стимулирующей к исполнению обязательства по содержанию детей и активно применяется к неплательщикам алиментов», — поделилась Кузьминова.

Он уточнила, что приставы могут наложить ограничение на использование таких транспортных средств, как автомобили, воздушные суда, суда морского, внутреннего водного транспорта, мотоциклы, мопеды и квадроциклы, трициклы и иные самоходные машины, к которым относятся трактора, комбайны, экскаваторы, бульдозеры, автогрейдеры и прочая техника.

Приставы могут отменить ограничение, только если им будут представлены доказательства, что транспортное средство является единственным источником официального дохода.

До этого kp.ru сообщала, что россияне активно поддержали идею об автоматическом взыскании долгов по алиментам.

Опрос издания показал, что 43% респондентов поддерживают автоматическое списание алиментов, 23% — долгов по ЖКХ, а 20% — кредитных обязательств. Лишь 5% участников выступили против автоматического взыскания, опасаясь возможных ошибок системы. В исследовании приняли участие три тысячи человек.

Ранее с россиян взыскали алименты, конфисковав у них дачный забор.

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