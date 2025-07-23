Дети-блогеры зарабатывают до 4 млн рублей на одной интеграции

Эксперт Хлуднев: реклама в детских блогах может быть очень дорогой, 2-4 млн за ролик

Марк Хлуднев, основатель агентства Digital Church, рассказал «Газете.Ru» о причинах популярности семейных и детских блогов в России и раскрыл стоимость рекламы в этом сегменте.

По словам эксперта, рост интереса к семейному и детскому контенту напрямую связан с государственной повесткой, которая последние годы активно поддерживает традиционные ценности.

«В России инвестируются миллиарды рублей в укрепление института семьи, и это отражается на медиапотреблении. Пользователи выбирают близкий и понятный контент, юмор на бытовые темы, истории про детей и семейную жизнь. Это направление будет только расти», — отмечает Хлуднев.

Еще одно преимущество семейных блогов — универсальность для рекламодателей. Такие площадки считаются «безопасными для бренда» и подходят для продвижения практически любых товаров.

«На семейных каналах можно размещать рекламу вина, автомобилей, фастфуда, бытовой техники или продуктов здорового питания. Особенно много бюджетов сюда направляют производители FMCG-товаров и e-commerce», — говорит эксперт.

При этом Хлуднев подчеркивает: нельзя утверждать, что дети-блогеры продают лучше взрослых.

«Дети сильно влияют на родителей и умеют вызывать у них желание купить. Но взрослые блогеры напрямую работают с платежеспособной аудиторией и часто конвертируют лучше», — поясняет он.

Несмотря на это, реклама в детских блогах может быть очень дорогой.

«На YouTube интеграции у популярных детских блогеров стоят 2–4 миллиона рублей за ролик. Этот рынок очень конкурентный и узкий — таких блогеров мало, поскольку создание контента требует большого участия родителей», — заключает эксперт.

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