На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дети-блогеры зарабатывают до 4 млн рублей на одной интеграции

Эксперт Хлуднев: реклама в детских блогах может быть очень дорогой, 2-4 млн за ролик
true
true
true
close
Dmytro Zinkevych/Shutterstock/FOTODOM

Марк Хлуднев, основатель агентства Digital Church, рассказал «Газете.Ru» о причинах популярности семейных и детских блогов в России и раскрыл стоимость рекламы в этом сегменте.

По словам эксперта, рост интереса к семейному и детскому контенту напрямую связан с государственной повесткой, которая последние годы активно поддерживает традиционные ценности.

«В России инвестируются миллиарды рублей в укрепление института семьи, и это отражается на медиапотреблении. Пользователи выбирают близкий и понятный контент, юмор на бытовые темы, истории про детей и семейную жизнь. Это направление будет только расти», — отмечает Хлуднев.

Еще одно преимущество семейных блогов — универсальность для рекламодателей. Такие площадки считаются «безопасными для бренда» и подходят для продвижения практически любых товаров.

«На семейных каналах можно размещать рекламу вина, автомобилей, фастфуда, бытовой техники или продуктов здорового питания. Особенно много бюджетов сюда направляют производители FMCG-товаров и e-commerce», — говорит эксперт.

При этом Хлуднев подчеркивает: нельзя утверждать, что дети-блогеры продают лучше взрослых.

«Дети сильно влияют на родителей и умеют вызывать у них желание купить. Но взрослые блогеры напрямую работают с платежеспособной аудиторией и часто конвертируют лучше», — поясняет он.

Несмотря на это, реклама в детских блогах может быть очень дорогой.

«На YouTube интеграции у популярных детских блогеров стоят 2–4 миллиона рублей за ролик. Этот рынок очень конкурентный и узкий — таких блогеров мало, поскольку создание контента требует большого участия родителей», — заключает эксперт.

Ранее были названы самые популярные соцсети у российских школьников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами