Лишь 19% родителей в России знают, на что можно тратить маткапитал

Только пятая часть родителей в России знают, на что можно тратить маткапитал

Лишь 19% родителей в России знают точный перечень вариантов применения материнского капитала, свыше половины (54%) могут назвать лишь примерный список, а 27% вообще не разбираются в этом вопросе. При этом среди мужчин доля тех, кто не знает о возможностях материнского капитала, на 12 п.п. меньше, чем среди женщин (22% против 34% соответственно).

Это показало исследование Группы Ренессанс страхование (MOEX: RENI), с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Родители назвали категории трат, которыми можно было бы дополнить материнский капитал. Чаще всего (32%) они называли покупку автомобиля. В топ-3 также вошли желание использовать маткапитал как подушку безопасности для непредвиденных и важных расходов (28%) и оплата медицинских услуг для всех членов семьи (22%). Также россияне хотели бы тратить помощь от государства на косметический ремонт жилья (21%) или даже на собственную переподготовку/перепрофилирование или курсы повышения квалификации (20%).

Две трети родителей (65%) рассмотрели бы возможность инвестировать материнский капитал. Оптимальным инструментом, по данным опроса, оказался сберегательный счет (33%). При этом родители готовы рассмотреть и более рисковые инструменты: акции (30%), облигации (26%) и даже криптовалюту (26%).

Интересно, что 38% уверены, что материнским капиталом должны распоряжаться родители, причем среди родителей мужчины чаще женщин поддерживают это решение (41% против 35% соответственно). Еще 17% уверены, что решения должны приниматься коллегиально, а 45% готовы доверить распоряжение материнским капиталом ребенку, однако свыше половины из них — лишь по достижении определенного возраста.

Ранее россиянам объяснили, когда маткапитал не стоит вкладывать в недвижимость.