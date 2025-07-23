Четверть россиян готовы купить выгодную путевку на неизвестном сайте, не проверяя его

Почти каждый четвертый (23%) опрошенный россиянин готов рискнуть и купить выгодную путевку на неизвестном сайте, не проверяя его. Это показало исследование сервиса путешествий Туту, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Самые осторожные — зумеры: 89% не станут рисковать ради выгоды. С этим согласны и 87% иксов. Поддаться соблазнительной выгоде готовы 30% миллениалов и 29% бумеров.

Большинство (61%) респондентов проверяют подлинность сайта перед тем, как бронировать билеты, отели или туры. Из них 33% опираются на отзывы и советы друзей, 28% — на то, как выглядит страница. 25% опрошенных заявили, что бронируют билеты только у проверенных операторов.

29% россиян переживают о безопасности гаджетов перед путешествием. Чаще других об этом сообщали зумеры (37%) и бумеры (38%). 36% иногда задумываются о защите устройств. Еще 35% респондентов не беспокоятся об этом.

«Чуть меньше половины путешественников (45%) никак специально не защищают гаджеты перед поездкой. Остальные обновляют защитное программное обеспечение (28%), отключают геолокацию (21%), выходят из рабочих аккаунтов (14%). Перед поездкой поставьте на телефон биометрический замок — по лицу или отпечатку пальца. Пароль тоже нужен, причем сложный: дата рождения или «1234» не подойдут. Если телефон украдут, эти действия защитят личные переписки, аккаунты и фотографии. Помните, что не стоит оставлять свои данные на подозрительных сайтах: так злоумышленники получат доступ к ним, а возможно — и к вашим деньгам. Если просят карту или паспорт, а сайту вы не доверяете, — сразу закрывайте вкладку», — рассказал Валентин Лякутин, директор по информационной безопасности в Туту.

Свыше половины путешественников (57%) разрешают навигационным приложениям определять местоположение, когда пользуются ими. 22% делают это для всех сервисов без ограничений, 21% отключают такую функцию в поездках.

Общественным Wi-Fi в отелях и аэропортах пользуется 31% соотечественников, 36% — только при острой необходимости. Каждый третий (33%) использует только мобильный интернет. Любопытно, что бумеры доверяют открытым Wi-Fi-сетям больше, чем зумеры: в 42% случаев против 11% .

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