Суд занял позицию бортпроводника «Аэрофлота» в деле о защите чести и достоинства

Бортпроводник «Аэрофлота» получит более 500 тыс. рублей по искам к СМИ

Бортпроводник «Аэрофлота» выиграл иски к ряду СМИ о защите чести, достоинства и деловой репутации. Решениями Пресненского районного суда и Симоновского районного суда Москвы в пользу работника с ответчиков взыскана компенсация морального вреда на общую сумму более 500 тыс. рублей, сообщила пресс-служба компании.

Также ответчиков обязали выпустить опровержение недостоверной информации на своих интернет-ресурсах.

Решения судов, как считают в компании, создают прецедент для всей отрасли — в правовом поле появился ориентир по вопросам защиты работников авиакомпаний от недостоверных публикаций в СМИ: cуды подтвердили недопустимость распространения ложной информации, наносящей ущерб профессиональному имиджу специалистов авиационной области.

Ранее сообщалось, что в октябре 2023 года ряд российские СМИ распространили фейк о задержании правоохранительными органами в «Шереметьево» бортпроводника «Аэрофлота», находившегося в состоянии наркотического опьянения. Работник авиакомпании обратился в суд за защитой нарушенного права, работодатель оказал сотруднику всестороннюю юридическую поддержку на всех этапах судебного процесса.