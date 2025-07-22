Москвичам предложили оценить программу и оформление локаций проекта «Лето в Москве»

В Москве стартовало голосование для оценки площадок «Лето в Москве»

В проекте «Активный гражданин» началась серия опросов, посвященная зонам проекта «Лето в Москве». В ее рамках жителям столицы предлагается оценить программу мероприятий и оформление локаций ключевого события летнего сезона в городе, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Она уточнила, что «Лето в Москве» охватило в этом году парки, скверы, набережные, бульвары и улицы по всему городу. Москвичи могут дать оценку локациям проекта в своих округах.

Голосование, как сообщается на столичном портале госуслуг, разбито на три этапа. В начале москвичи поделятся c мнением о площадках и мероприятиях в ЦАО, СВАО и ЮАО.