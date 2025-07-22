На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Всероссийская контрольная «Выходи решать!» стартует 28 сентября

Всероссийская контрольная «Выходи решать!» стартует 28 сентября
true
true
true
close
Всероссийская контрольная «Выходи решать!»

Ежегодная всероссийская контрольная «Выходи решать!» пройдет с 28 сентября по 5 октября, сообщили организаторы.

В этом году участникам предложат задачи по физике, математике, информатике, биологии, астрономии и химии. Задания рассчитаны на уровень 8–9 классов, но попробовать свои силы смогут все желающие старше 14 лет. Контрольная пройдет на технологической платформе VK для онлайн-соревнований и IT-чемпионатов All Cups — регистрация продлится по 5 октября.

Торжественное открытие контрольной состоится 29 сентября в Москве на площадке VK Play Arena. Учебные заведения по всей России могут присоединиться к «Выходи решать!» и провести контрольную на своей площадке. Регистрация уже открыта на сайте и продлится по 25 сентября.

На выбор для участников будут доступны один или несколько предметов. Все участники получат сертификаты, а 25 лучших по каждому предмету ждут памятные призы и мерч от организаторов контрольной.

Организаторами и ключевыми партнерами в 2025 году выступают Физтех-Союз, VK Education, МФТИ, All Cups. Мероприятие реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, Фонда целевого капитала МФТИ и Фонда Горчакова.

Все новости на тему:
Цивилизация
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами