Всероссийская контрольная «Выходи решать!» стартует 28 сентября

Ежегодная всероссийская контрольная «Выходи решать!» пройдет с 28 сентября по 5 октября, сообщили организаторы.

В этом году участникам предложат задачи по физике, математике, информатике, биологии, астрономии и химии. Задания рассчитаны на уровень 8–9 классов, но попробовать свои силы смогут все желающие старше 14 лет. Контрольная пройдет на технологической платформе VK для онлайн-соревнований и IT-чемпионатов All Cups — регистрация продлится по 5 октября.

Торжественное открытие контрольной состоится 29 сентября в Москве на площадке VK Play Arena. Учебные заведения по всей России могут присоединиться к «Выходи решать!» и провести контрольную на своей площадке. Регистрация уже открыта на сайте и продлится по 25 сентября.

На выбор для участников будут доступны один или несколько предметов. Все участники получат сертификаты, а 25 лучших по каждому предмету ждут памятные призы и мерч от организаторов контрольной.

Организаторами и ключевыми партнерами в 2025 году выступают Физтех-Союз, VK Education, МФТИ, All Cups. Мероприятие реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, Фонда целевого капитала МФТИ и Фонда Горчакова.