Менее половины россиян умеют распознать использование ИИ в рекламе

Более трети россиян (36%) заявили, что они умеют распознавать применение ИИ в рекламе, следует из результатов совместного исследования медиахолдинга Rambler&Co и национального рекламного форума.

Также 33% опрошенных рассказали, что не знают, как определять применение ИИ в рекламе, 18% догадываются об этом, а 13% респондентов заявили, что не видели ИИ в рекламе.

Говоря про отношение к использованию ИИ в рекламе, 26% участников опроса заявили, что им важно, чтобы сообщение было понятным и уместным, 3% респондентов рассказали, что применение ИИ усиливает их интерес к компании, 22% хотели бы, чтобы креативом занимался человек, а 8% не нравится использование ИИ в рекламе.

По данным опроса, 41% россиян считают неестественные детали главным маркером ИИ-контента, 31% узнают о применении ИИ из соцсетей, 16% узнают об этом по визуальному стилю, 9% полагаются на свое чутье.

Отвечая на вопрос о том, в какой сфере ИИ лучше себя показывает, 23% назвали видео и анимацию, 17% — визуальные концепты, 9% — генерацию слоганов, 8% — персонализацию рекламы.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 10 по 17 июля 2025 года. Всего в нем приняли участие 119 780 интернет-пользователей.