В праздник Казанской иконы Божией Матери, 22 июля, казачьему батальону «Терек» исполнилось 3 года, сообщает Telegram-канал «Всероссийское Казачье общество».

По поручению основателя и духовного вдохновительного бригады, полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки бойцам батальона «Терек» на передовую передали 10 новых автомобилей.

С приветственным словом от помощника президента РФ, председателя совета при президенте РФ по делам казачества Дмитрия Миронова к казакам обратился атаман всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов.

«Важно, что это событие внесло вклад в дальнейшее развитие добровольческих формирований, комплектуемых казаками, придало новый импульс участию российского казачества в защите национальных интересов России», — сказал Кузнецов.

Также атаман добавил, что бригада «Терек» является всероссийской и интернациональной.

«В наших рядах, вместе с нами, в одной большой семье сражаются воины разных вероисповеданий, конфессий, представители практически всех субъектов России», — сказал он.

Кроме того, в рамках церемонии состоялся молебен, а отличившихся воинов бригады «Терек» наградили медалями.

Также 26 бойцов бригады поверстались в казаки.