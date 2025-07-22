На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Казачьему батальону «Терек» исполнилось 3 года

Казакам батальона «Терек» передали на передовую 10 новых автомобилей
true
true
true
close
Кадр из видео/Telegram-канал «Всероссийское Казачье Общество»

В праздник Казанской иконы Божией Матери, 22 июля, казачьему батальону «Терек» исполнилось 3 года, сообщает Telegram-канал «Всероссийское Казачье общество».

По поручению основателя и духовного вдохновительного бригады, полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки бойцам батальона «Терек» на передовую передали 10 новых автомобилей.

С приветственным словом от помощника президента РФ, председателя совета при президенте РФ по делам казачества Дмитрия Миронова к казакам обратился атаман всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов.

«Важно, что это событие внесло вклад в дальнейшее развитие добровольческих формирований, комплектуемых казаками, придало новый импульс участию российского казачества в защите национальных интересов России», — сказал Кузнецов.

Также атаман добавил, что бригада «Терек» является всероссийской и интернациональной.

«В наших рядах, вместе с нами, в одной большой семье сражаются воины разных вероисповеданий, конфессий, представители практически всех субъектов России», — сказал он.

Кроме того, в рамках церемонии состоялся молебен, а отличившихся воинов бригады «Терек» наградили медалями.
Также 26 бойцов бригады поверстались в казаки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами