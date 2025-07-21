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Экономист раскритиковал заявления о возможных суммах для лечения заболеваний от вейпов

Экономист Ордов: Минздрав ежегодно тратит около 50 млрд рублей на лечение диабета
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Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Заявления, сделанные членами движения «Здоровое Отечество» в ТАСС о том, что общая нагрузка на систему здравоохранения может достичь 300-350 млрд рублей в год только по линии сахарного диабета, не выдерживают критики, заявил профессор и директор Высшей школы финансов РЭУ им. Плеханова Константин Ордов.

«По официальным данным, Минздрав ежегодно тратит около 30–50 млрд на лечение диабета и его осложнений. Даже при учете профилактики, диспансеризации и косвенных потерь суммарные затраты не превышают 100–150 млрд рублей», — сказал он.

Ордов отметил, что весь бюджет Минздрава РФ на 2024 год составляет около 1,6 трлн рублей, а озвученные 500 млрд рублей – это почти треть всех медицинских расходов России.

«Это абсолютно несоразмерная и необоснованная цифра, не подтверждаемая ни официальной статистикой, ни научными исследованиями. Более того, федеральная программа по борьбе с диабетом финансируется всего на 9 млрд в год. Подобные заявления свидетельствуют о полном непонимании структуры медицинского бюджета и реального экономического бремени заболевания», — добавил Ордов.

Ранее общероссийское общественное движение «Здоровое Отечество» обратилось к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой запретить вейпы в России.

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