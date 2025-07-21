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Милонов оценил идею предустановки сервисов знакомств на смартфоны

Милонов призвал создать свой сервис знакомств вместо «мутных канав с проституцией»
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Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что в России не нужно предустанавливать в смартфон сервисы знакомств, как предложил его коллега Андрей Свинцов. По его мнению, достаточно создать отечественный сервис с возможностью подтверждения личности.

«Благодарю коллегу Свинцова за косвенную поддержку моей инициативы о сервисе знакомств с верификацией. Для начала все-таки нам необходимо запустить такой сервис, который бы содержал только уникальные верифицированные учетные записи настоящих людей. Который будет свободен от проституток, альфонсов и всяких коммерческих историй. И тогда уже, я уверен, не надо предустанавливать. Тогда все те, кто захочет познакомиться с настоящими или с будущими своими половинками, будут пользоваться только этим ресурсом, а не мутными канавами с промискуитетом и проституцией», — сказал Милонов.

До этого депутат Госдумы Андрей Свинцов предложил предустанавливать на смартфоны, продающиеся в России, отечественные приложения для знакомств.

В беседе с «Абзацем» депутат отметил, что такое приложение должно быть синхронизировано с «Госуслугами», чтобы пресечь появление фейковых анкет. Свинцов намерен заняться проработкой этого вопроса.

6 мая Виталий Милонов высказал идею о создании специального раздела на портале «Госуслуги», где граждане могли бы безопасно и удобно найти себе партнера. Свое обращение он направил министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максуту Шадаеву.

Ранее россиянам назвали популярный для знакомств вид спорта.

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