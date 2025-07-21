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В Русском доме в Замбии провели турнир в честь Международного дня шахмат

Более 40 человек приняли участие в шахматном турнире в Замбии
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Telegram-канал «Африканская инициатива»

В Замбии в честь Международного дня шахмат провели турнир, в котором приняли участие 50 человек, сообщается в Telegram-канале «Африканская инициатива».

Турнир открыл руководитель федерации шахмат Замбии Лесли Чикусе. Он рассказал о помощи СССР в формировании шахматного движения в стране и выразил заинтересованность в еще более активном сотрудничестве с федерацией шахмат России.

«Все началось с 1976 года, когда в Русском доме появилась шахматная библиотека, куда мы приходили читать книги о победах и тактике Анатолия Карпова и других известных советских шахматистов», — рассказал Чикусе.

Участники турнира, который проходил в Русском доме в Лусаке, соревновались в пяти категориях. Также шахматисты смогли ознакомиться с фотовыставкой «Музей шахмат», на которой представлены фотографии экспонатов московского Музея шахмат.

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