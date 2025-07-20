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Россиянам рассказали, как банковские вклады влияют на субсидии по ЖКУ

«Прайм»: проценты по вкладам могут привести к отмене субсидий на оплату ЖКУ
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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Россиянам, которые имеют банковские вклады и одновременно получают субсидии на оплату ЖКУ, следует внимательно учитывать доходы от депозитов — даже небольшое превышение установленного порога дохода может привести к отмене субсидии. Об этом рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

Она пояснила, что субсидии предоставляются, если расходы на ЖКУ превышают определенный лимит, размер которого зависит от региона проживания. При этом учитываются все доходы гражданина, включая зарплату и проценты по вкладам.

Ермилова привела пример Москвы, где с 1 января 2025 года максимальный доход для одиноко проживающего человека, дающий право на субсидию, увеличился с 66 101 до 71 037 рублей.

При подсчете совокупного дохода семьи учитывается количество зарегистрированных членов, включая иждивенцев. Доход за основу берётся за шесть месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления.

В среднем по России лимит расходов на ЖКУ составляет около 22% от общего дохода семьи. Если расходы ниже этого уровня, субсидия не предоставляется.

Эксперт отметила, что процентный доход от вкладов может сыграть отрицательную роль при получении субсидии, поскольку включается в общий доход семьи. При подаче документов это важно учитывать, так как превышение лимита может привести к отмене уже назначенной субсидии.

Ранее россиянам назвали условие для получения особой скидки на оплату ЖКУ.

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