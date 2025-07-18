Актив «Женского движения Единой России» обсудил поддержку семей участников СВО

«Женское движение Единой России» помогает отвечать на вызовы, с которыми сталкивается страна. Об этом на встрече с активом партпроекта в Оренбурге рассказал секретарь генсовета партии Владимир Якушев.

Более 400 участниц собрались на площадке Оренбургского президентского кадетского училища, чтобы представить социально значимые инициативы. Якушев поблагодарил активисток за их вклад в решение актуальных задач.

«По итогам предварительного голосовании партии в этом году количество женщин, которые победили, увеличилось на 1,5%. Нельзя останавливаться на достигнутом. Партия готова поднимать вашу роль. На базе партпроекта реализовывать инициативы, которые помогут вам развиваться», — отметил секретарь генсовета.

Он подчеркнул, что проект дает возможность женщинам вынести на федеральное обсуждение вопросы, связанные с поддержкой семей участников СВО.

«Конечно, решаются вопросы, которые связаны с СВО. Поддержка матерей, жен, которые ждут своих сыновей и мужей — эти задачи взяли на себя активистки проекта», — сказал Якушев.

По его словам, движение реализует проекты по образованию женщин, поддержке их здоровья и развитию профессионального потенциала. Осенью планируется провести всероссийский форум партпроекта.

«На региональных площадках «Женского движения» обсуждается большое количество инициатив. У партии есть реальная возможность воплотить их в федеральные законы», — добавил он.

Сопредседатель общественного совета «Женского движения Единой России», зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Дарья Лантратова рассказала, что на стратегических сессиях обсудили ключевые для региона темы: демографию, здравоохранение, образование, поддержку участников СВО и их семей.

«Девушки, которые работали над проектами, яркие, умные, глубокие, талантливые. Это люди, которым не все равно, влюбленные в свое дело и в свой регион, они действительно готовы действовать, менять мир вокруг. И, как показывает опыт, в тот момент, когда перед нами стоят большие, важные задачи, мы умеем объединяться и использовать общие ресурсы для нашей победы», — она.

На диалоговых площадках форума участницы обсудили приоритетные задачи и пути реализации региональных программ. В «Женском движении» состоит шесть тысяч активных оренбурженок.