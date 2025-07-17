Диетолог раскрыла, всегда ли коллаген улучшает здоровье кожи и волос

Диетолог Королева: коллаген не всегда улучшает здоровье кожи и волос

Не стоит концентрироваться на отдельных продуктах, богатых коллагеном ради здоровья кожи и волос. Об этом с беседе с Общественной Службой Новостей сообщила врач-диетолог Маргарита Королева. По ее словам, в организм итак поступает достаточное количество коллагена из белковой пищи. Другое дело — усваивается ли он должным образом.

Она отметила, что усвоению важных микроэлементов могут мешать расстройства кишечника или скрытая пищевая непереносимость, поэтому для красоты кожи и волос важно заниматься здоровьем в целом.

«[Нужно] сделать анализ крови на скрытую непереносимость продуктов питания», — посоветовала специалист.

После исключения продуктов, плохо воспринимаемых организмом, и исправления проблем с кишечником необходимо подобрать подходящий рацион с участием врача, добавила Королева.

Коллаген — это основной структурный белок, который необходим организму, причем с возрастом потреблять его нужно больше. Если его не хватает в организме, то волосы и ногти становятся ломкими, кожа теряет упругость, появляются морщины. Особенно сильно в коллагене нуждаются люди с вредными привычками, страдающие недосыпами и ведущие малоподвижный образ жизни, а также приверженцы жестких диет. Эксперты рассказали, какие продукты богаты этим важным микроэлементом.

Ранее врач назвала продукты, без которых кожа рано стареет.