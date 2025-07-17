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В АТОР рассказали, полетели ли россияне в Геленджик на фоне открытия аэропорта

АТОР: открытие геленджикского аэропорта пока мало сказалось на динамике продаж туров
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АЭРОПОРТ ГЕЛЕНДЖИК/VK

В Ассоциации туристических агрегаторов заявили, что бронирование отелей в Геленджике за неделю, с момента объявления о скором открытии аэропорта, увеличилось на 30%. Вице-президент АТОР Сергей Ромашкин не согласился с заявлением и пояснил «Газете.Ru», что динамика бронирования составляет пока только около 10% от недели к неделе.

«Открытие аэропорта пока мало сказалось на динамике продаж (около 10% неделя к неделе). Поскольку заявленные полетные программы не очень велики для курорта. Сегодня потоки туристов в Геленджик — около 20 тысяч туристов ежедневно, при этом аэропорт, вероятно, только в августе выйдет на мощность 1 тысяча человек в сутки», — сказал он.

По словам Ромашкина, в июле Геленджик забронирован на 68%, в августе — на 56%. Он заявил, что по мере расширения числа рейсов и городов можно будет ожидать более существенного роста турпотока.

Аэропорт Геленджика возобновляет работу после трех лет простоя 18 июля. 9 июля Минтранс и Росавиация сообщили о скором открытии аэропорта с 2022 года. В целях безопасности 12 аэрогаваней были закрыты. «Комсомольская правда» сообщила, что первый лайнер пропустят под водной аркой, которую организуют пожарные машины. По данным издания, пассажирам рейса подарят чехол для посадочного талона и паспорта.

Ранее были названы бюджетные направления для путешествий на поезде в августе.

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