В России за год вырос средний чек в общепите

В России средний чек в общепите увеличился на 7% за год

По сравнению с прошлым годом в июне 2025 года в общепите РФ наблюдается увеличение среднего чека на 7%. Если в прошлом году в среднем россияне оставляли в заведении 774 рубля, то в этом году — 825 рублей. Это показало исследование Контур.Маркета, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Самый значительный рост среднего чека отмечен в Ростовской области и Красноярском крае — 48 и 27% соответственно.

В Москве и Московской области гости в июне заплатили в среднем на 16% больше, чем год назад. Та же динамика в Башкортостане, Новосибирской области и Пермском крае.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области средний чек вырос на 15%. В Свердловской и Тюменской областях — на 12%. Среди исследуемых регионов наименьший рост среднего чека показали заведения общепита в Краснодарском крае.

В среднем по России заведения в июне этого года выбили на 3% меньше чеков, чем в прошлогоднем июне.

Рост количества чеков отмечен в четырех анализируемых регионах: на 4% больше выбили чеков в Тюменской области, на 2% больше чеков — в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, на 1% больше чеков — в Новосибирской области и Красноярском крае.

В остальных регионах динамика отрицательная. Самый большой спад числа чеков зафиксирован в Пермском крае и Ростовской области — на 19 и 18% соответственно.

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