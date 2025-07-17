На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России за год вырос средний чек в общепите

В России средний чек в общепите увеличился на 7% за год
true
true
true
close
Shutterstock

По сравнению с прошлым годом в июне 2025 года в общепите РФ наблюдается увеличение среднего чека на 7%. Если в прошлом году в среднем россияне оставляли в заведении 774 рубля, то в этом году — 825 рублей. Это показало исследование Контур.Маркета, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Самый значительный рост среднего чека отмечен в Ростовской области и Красноярском крае — 48 и 27% соответственно.

В Москве и Московской области гости в июне заплатили в среднем на 16% больше, чем год назад. Та же динамика в Башкортостане, Новосибирской области и Пермском крае.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области средний чек вырос на 15%. В Свердловской и Тюменской областях — на 12%. Среди исследуемых регионов наименьший рост среднего чека показали заведения общепита в Краснодарском крае.

В среднем по России заведения в июне этого года выбили на 3% меньше чеков, чем в прошлогоднем июне.

Рост количества чеков отмечен в четырех анализируемых регионах: на 4% больше выбили чеков в Тюменской области, на 2% больше чеков — в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, на 1% больше чеков — в Новосибирской области и Красноярском крае.

В остальных регионах динамика отрицательная. Самый большой спад числа чеков зафиксирован в Пермском крае и Ростовской области — на 19 и 18% соответственно.

Ранее россиянам рассказали, как правильно «скандалить» в ресторане.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами