Федерация креативных индустрий запустила второй конкурс для журналистов

Федерация креативных индустрий (ФКИ) объявила о запуске второго всероссийского конкурса «Креативные индустрии: журналистский взгляд». Мероприятие направлено на формирование позитивного имиджа предпринимателей креативной сферы, сообщает пресс-служба ФКИ.

На конкурс принимаются работы журналистов, блогеров и медиацентров, созданные в период с января по декабрь 2025 года. Итоги подведут в первом квартале 2026 года. Победители получат ценные призы. Подать заявку можно на сайте конкурса.

В этом году организаторы значительно расширили категории участников и количество номинаций. В конкурсе могут принять участие профессиональные журналисты печатных и сетевых СМИ, крупные блогеры, продюсерские и медиацентры вузов и колледжей, а также проектно-продюсерские центры учреждений, связанных с креативными индустриями.

На конкурс можно будет подать текстовые материалы – информационные, аналитические и художественно-публицистические. Кроме того, принимаются видеоблоги, вертикальные видео, новостные сюжеты и программы, а также аудиоподкасты.

По словам гендиректора ФКИ Игоря Намаконова, цель конкурса – популяризация креативных индустрий в условиях формирующихся правил новой экономики.

«Несмотря на принятие закона о креативных индустриях в нашей стране все так же существует сложность с популяризацией сектора, поскольку и термины новые, и правила игры в контексте новой экономики формируются буквально на глазах. В этой связи особенно важно говорить о креативных индустриях как можно больше и понятнее. С целью информировать людей о возможностях и особенностях креативных индустрий мы запускаем второй сезон конкурса», — рассказал он.

Генеральным партнером конкурса стал Благотворительный фонд «Татнефть». Директор фонда Эльмира Газизова подчеркнула значимость креативных индустрий как драйвера развития регионов.

«Через конкурс мы хотим показать реальных героев, которые создают смыслы, меняют городскую среду и вдохновляют других на инновации. Участники проекта становятся мостом между талантливыми новаторами и обществом, помогая сформировать объективный и вдохновляющий образ нового поколения творческих лидеров», — отметила она.

Стратегическим медиапартнером второго всероссийского конкурса «Креативные индустрии: журналистский взгляд» выступил медиахолдинг Rambler&Co.