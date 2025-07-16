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Депутат Михаил Романов поздравил Александра Бельского с 50-летием

Депутат Романов отметил вклад Бельского в развитие Санкт-Петербурга
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Пресс-служба Михаила Романова

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский уже 4 года достойно и эффективно руководит городским парламентом. Об этом в поздравлении Бельского с 50-летием заявил депутат Госдумы от Санкт-Петербурга, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов.

По его словам, под руководством Бельского Законодательное собрание стало признанным лидером среди региональных парламентов.

«Это собрание, к голосу которого прислушивается вся страна, парламент, который лидирует по числу одобренных Государственной Думой федеральных инициатив, депутатский корпус второй столицы России», — отметил парламентарий.

Романов подчеркнул, что на протяжении всей своей службы Бельский демонстрирует качества управленца высокого уровня.

«На всем протяжении своей службы Санкт-Петербургу Александр Бельский демонстрировал лучшие качества высокопрофессионального управленца», — отметил он.

По мнению депутата, принципы государственника и общественный авторитет Бельского общепризнаны и непоколебимы.

«Это очень ценят и в городе, и на федеральном уровне, и в партии «Единая Россия», Санкт-Петербургское региональное отделение которой он возглавляет по решению большинства однопартийцев», — подчеркнул он.

Также Романов выделил вклад Бельского в развитие молодежного парламентаризма.

«Пожалуй, только в этом созыве юные члены этого представительства обрели настоящую трибуну, реальную возможность обсудить свои идеи, практически апробировать их в правовой плоскости», — подчеркнул он.

В завершение Михаил Романов поздравил Александра Бельского с юбилеем.

«Поздравляю Александра Николаевича с юбилеем! Желаю крепкого здоровья, благополучия его многодетной семье, успехов в службе на благо Санкт-Петербурга и России», — отметил он.

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