В Госдуме обсуждают новые меры против телефонных мошенников

В Госдуме одобрили во втором чтении поправки, которые предусматривают штрафы за передачу SIM-карт другим лицам. Об этом сообщил российский телеведущий Руслан Осташко в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что согласно предлагаемым изменениям, физические лица могут быть оштрафованы на сумму до 50 тыс. рублей за передачу SIM-карты. Для индивидуальных предпринимателей штраф составит до 100 тыс. рублей, а для юридических лиц — до 200 тыс. рублей.

«Исключением станет краткая и безвозмездная передача номера, например, родственнику для личного пользования», — сказал он.

По мнению телеведущего, нововведения направлены на борьбу с телефонным мошенничеством.

«Как подчеркивают эксперты, именно чужие симкарты и аккаунты часто становятся оружием в руках аферистов. Через них они выходят на добропорядочных людей, представляясь банками, родственниками или «сотрудниками безопасности», — добавил он.

Осташко добавил, что без ужесточения правил побороть телефонное мошенничество крайне сложно.

«Новый закон – шаг к защите граждан от дистанционных преступлений», — заключил телеведущий.