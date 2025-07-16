В Госдуме обсуждают новые меры против телефонных мошенников

В Госдуме одобрили во втором чтении поправки, которые предусматривают штрафы за передачу SIM-карт другим лицам. Об этом сообщил российский телеведущий Руслан Осташко в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что согласно предлагаемым изменениям, физические лица могут быть оштрафованы на сумму до 50 тыс. рублей за передачу SIM-карты. Для индивидуальных предпринимателей штраф составит до 100 тыс. рублей, а для юридических лиц — до 200 тыс. рублей.
«Исключением станет краткая и безвозмездная передача номера, например, родственнику для личного пользования», — сказал он.
По мнению телеведущего, нововведения направлены на борьбу с телефонным мошенничеством.
«Как подчеркивают эксперты, именно чужие симкарты и аккаунты часто становятся оружием в руках аферистов. Через них они выходят на добропорядочных людей, представляясь банками, родственниками или «сотрудниками безопасности», — добавил он.
Осташко добавил, что без ужесточения правил побороть телефонное мошенничество крайне сложно.
«Новый закон – шаг к защите граждан от дистанционных преступлений», — заключил телеведущий.