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Мужчина с докторской степенью стал курьером после 10 отказов в работе

В Китае мужчина с докторской степенью не смог найти работу и стал курьером
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WeChat/China Customs

Мужчина из Китая с докторской степенью и степенью магистра в Оксфорде стал курьером после 10 отказов в работе, пишет Asia One.

Обладатель степени магистра в Оксфорде и доктора философии в Наньянском технологическом университете в Сингапуре Дин Юаньчжао оказался без работы после окончания контракта в марте 2023 года. Несмотря на многократные попытки трудоустройства, ему было отказано более чем на десяти собеседованиях.

«Я не ожидал, что мой опыт закончится такими поисками работы», — признался он.

В результате 39-летний мужчина начал работать курьером, сначала в Сингапуре, где заработывал около $700 в неделю за 10-часовой рабочий день. Позже он переехал в Пекин, где сейчас работает на одной из крупнейших платформ доставки. Несмотря на столь неожиданный поворот карьерного пути, Дин не жалуется.

«Это стабильная работа. На эти доходы я могу содержать свою семью. Если много работать, то можно заработать на достойную жизнь. Это неплохая работа», — считает китаец.

Он также отметил, что доставка еды позволяет ему совмещать работу с любимым занятием — бегом. По его словам, преимуществом профессии является возможность постоянно двигаться и быть на свежем воздухе.

История Дина вызвала волну обсуждений в социальных сетях. Многие восхищаются его решимостью и умением принимать реальность такой, какая она есть. Другие рассматривают его выбор как символ гибкости и готовности адаптироваться в условиях жёсткой конкуренции на рынке труда.

Сейчас Юаньчжао продолжает работать курьером и говорит, что нашёл в этой работе стабильность, смысл и даже удовольствие.

Ранее сообщалось, что в Китае женщины доплачивают доставщикам, чтобы те отвозили детей в школу.

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