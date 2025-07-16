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Biocad продолжит исследования препарата для лечения болезни Крона и язвенного колита

Российский препарат BCD-261 пройдет вторую фазу клинических исследований
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Пресс-служба Biocad

Biocad получил разрешение Минздрава России на проведение клинических исследований второй фазы инновационного препарата BCD-261, сообщает пресс-служба биотехнологической компании.

Препарат предназначен для терапии воспалительных заболеваний кишечника — болезни Крона, а также язвенного колита средней и тяжелой степени.
В рамках исследований будет оцениваться эффективность и безопасность BCD-261 в сравнении с плацебо у пациентов с активной формой болезни Крона и язвенным колитом. В них смогут принять участие пациенты в возрасте от 18 до 75 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани, Барнаула, Челябинска, Уфы, Красноярска, Ростова-на-Дону, Владивостока и Ульяновска.

Как отметили в Biocad, результаты первой фазы клинических исследований показали, что препарат обладает благоприятным профилем безопасности и хорошей переносимостью во всех исследованных дозах.

«Результаты оценки фармакокинетики, фармакодинамики и иммуногенности позволили сделать вывод о целесообразности дальнейшей клинической разработки и приступить к клиническим исследованиям препарата в рамках второй фазы», — добавили в компании.

Председатель ОООПП ВЗК и СКК «Доверие» Татьяна Шашурина подчеркнула важность разработки оригинального российского препарата для пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника, назвав ее важным шагом к повышению доступности современной терапии.

«Сегодня многие пациенты сталкиваются с неполным ответом на лечение, потерей эффективности терапии со временем или нежелательными явлениями. Именно поэтому необходимо развивать новые подходы к лечению воспалительных заболеваний кишечника, включая разработку новых лекарственных препаратов», — сказала она.

В Biocad уточнили, что BCD-261 относится к категории next-in-class препаратов. Ожидается, что разработка будет отличаться от других лекарственных средств биологической терапии улучшенными характеристиками, которые могут повысить результаты лечения. Планируется, что собственные инвестиции компании в разработку и исследования препарата составят более 3 млрд рублей.

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