Новости российских СМИ могут начать транслировать на маркетплейсах

Российские журналисты предложили начать показывать новости от отечественных доверенных СМИ на площадках, популярных у жителей России, в том числе маркетплейсах и развлекательных сервисах. Об этом сообщил по итогам совещания с представителями крупных российских интернет-изданий депутат Государственной Думы и председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

По его словам, идея отвечает современным реалиям и поможет противостоять фейковой информации. Депутат добавил, что реализовать инициативу можно через проверенные агрегаторы новостей.

Также Боярский сообщил, что участники совещания единогласно признали основными проблемами отрасли отток читателей на другие ресурсы, зависимость от платформ и влияние развития ИИ на потребление контента. Он отметил необходимость нормативного регулирования взаимодействия СМИ и генеративного искусственного интеллекта.

«Нередко контент, созданный профессиональными коллективами сетевых СМИ и благодаря немалым ресурсам, становится бесплатным «топливом» для развития ИИ-ресурсов. Эта ситуация не урегулирована законом», — подчеркнул депутат.

На встрече, уточнил Боярский, также обсуждалось создание ассоциации, которая будет представлять интересы интернет-изданий и аккумулировать вызовы для отрасли. Он поддержал инициативу и отметил, что будет тесно взаимодействовать со структурой в случае ее появления.

Депутат сообщил, что также участники совещания обсудили появление единого подхода к измерению охватов изданий на сайтах, платформах и социальных сетях. Они предложили сделать официальным стандартом для сферы счетчик совместного проекта Mediascope и VK.

Кроме того, по словам Боярского, представители крупных интернет-СМИ сообщили о готовности способствовать развитию каналов в российском мессенджере MAX. Также была достигнута договоренность о проведении ряда встреч, посвященным конкретным вопросам, волнующим сетевые издания.