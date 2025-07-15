Франция, вопреки громким заявлениям об уходе с российского рынка, на деле продолжает активно присутствовать в стране. В частности, магазин товаров для дома Leroy Merlin лишь выполнил ребрендинг, его продукция продолжает использоваться для нужд российской армии в зоне проведения специальной военной операции, заявил глава Центра политической информации Алексей Мухин.

Помимо смены названия бренда компания в прошлом году изменила также структуру собственности. По словам Мухина, итогом трансформации стало только то, что теперь на карте России можно встретить как магазины под старым брендом, так и уже переименованные — с вывеской «Лемана Про».

Политолог считает, что что французский бизнес всеми силами пытается сохранить присутствие на всех рынках. Однако, по его мнению, французам все же придется сделать окончательный выбор, и он сомневается, что в России их будут ждать с нетерпением.

Отдельно Мухин обратил внимание на ассортимент магазинов. Как он сообщил, сразу после заявления французской компании об уходе из РФ и начала действия антироссийских санкций полки гипермаркетов заметно опустели. Но российские производители быстро заполнили эти пробелы.

В результате, подчеркнул политолог, товары магазина, в частности лопаты, помогли российским военным успешно выполнить уникальную операцию по проходу по газопроводу в тыл ВСУ, уже вошедшую в мировую историю военного дела. В завершение Мухин выразил благодарность французским бизнесменам: «Спасибо Leroy Merlin за поддержку российских военных».