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Москвичей пригласили на винтажный маркет нового сезона проекта «Лето в Москве»

В Москве во второй раз заработал рынок винтажа почти на 100 торговых точках
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Департамент торговли и услуг города Москвы

В столице России в рамках проекта «Лето в Москве» во второй раз проводится винтажный маркет. На этот раз он охватывает около 100 торговых точек и расположен в двух локациях — на площади Революции и в музее-заповеднике «Коломенское», сообщили «Ведомости».

К проведению мероприятия в этом году подключились эксперты по антиквариату и коллекционеры из всех регионов страны, уточнило издание. По данным столичного портала госусуг, на который оно ссылается, в ассортименте продавцов — свыше 300 000 различных позиций, в том числе старинные издания, винтажный винил и изделия из фарфора прошлых веков.

В беседе с изданием министр правительства Москвы Алексей Немерюк сообщил, что в прошлом году площадка пользовалась популярностью, поэтому в новом сезоне было принято решение разместить ее на двух локациях. На площади Революции точки ярмарки работают с 12:00 до 21:00 по будням и с 11:00 до 21:00 по выходным. Винтажный рынок в «Коломенском» функционирует с пятницы по воскресенье с 12:00 до 20:00.

В правительстве Москвы, как сообщила газета, отметили, что винтажная ярмарка предоставляет бизнесу новые возможности – он может расширить аудиторию покупателей и партнеров. Работать маркет будет вплоть до 7 сентября.

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