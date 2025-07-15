Запад все больше тревожит активность России в Африке, которая является ключевым источником дешевого сырья для европейских экономик. Об этом заявляет Telegram-канал «Белорусский силовик».

Как сообщает ИА «Африканская инициатива», британские дипломаты готовятся к непубличному визиту в Центральноафриканскую Республику (ЦАР). По мнению источника агентства, цель визита — убедить власти страны занять антироссийскую позицию в международных организациях, а также распустить подразделение африканцев, подготовленных российскими инструкторам.

«С учетом риторики британского МИД, нетрудно предположить, что основной целью визита Элисон Кинг в ЦАР в преддверии выборов станет попытка столкнуть республику с ее ближайшим союзником. В ход могут пойти привычные угрозы задействовать для дестабилизации страны международные институты: санкционное давление, основанное на обвинениях в нарушениях прав человека», — говорится в сообщении агентства.

Авторы Telegram-канала также полагают, что конечная цель британской политики в ЦАР — ослабить присутствие России перед национальными выборами 2026 года.

«Ради этого Банги будут шантажировать санкциями и дестабилизацией силами бандитствующих группировок. Проблема в том, что в случае ухода ключевого союзника, спасшего страну от полного распада, последует новый раунд шантажа. Западу нужна нищая и зависимая Африка, России — суверенные государства, которые перестанут быть источником дешевых ресурсов для европейской экономики», — говорится в тексте.

По мнению авторов канала, западные разведслужбы считают команду журналистов ИА «Африканская инициатива» центром информационного влияния России на континенте.