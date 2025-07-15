В Счетной палате заявили о неэффективности расходов на связь деревень

Счетная палата Российской Федерации выявила нарушения и недостаточную эффективность использования бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта по оказанию универсальных услуг связи (УУС) в малых населенных пунктах в период с 2021 по 2023 год. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Универсальные услуги связи (УУС) представляют собой механизм, направленный на обеспечение доступности минимального набора услуг связи для всех граждан РФ. К таким услугам, в частности, относятся передача данных, доступ в интернет, а также мобильная связь в небольших поселениях. Единым оператором универсального обслуживания выступает ПАО «Ростелеком», реализующее проект устранения цифрового неравенства (УЦН), целью которого является обеспечение доступа к универсальным услугам связи в малых населенных пунктах.

В сообщении Счетной палаты отмечается, что в соответствии с законом «О связи» в период с 2021 по 2023 год универсальные услуги связи должны были предоставляться жителям населенных пунктов численностью от 100 до 500 человек, в которых отсутствуют другие источники связи.

«Однако проверка показала, что на момент начала оказания услуг в 154 населенных пунктах число жителей не соответствовало установленному диапазону, а в 496 поселениях - аналогичные услуги связи уже предоставлялись другими операторами. Таким образом, средства федерального бюджета на сумму около 3 млрд рублей использованы с нарушением принципов, установленных законодательством», — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в ходе проверки было установлено, что основными причинами допущенных нарушений стали некачественное планирование мероприятий и недостаточный контроль за их реализацией со стороны Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры), а также ненадлежащее выполнение «Ростелекомом» своих обязательств по договору.

Кроме того, проверка выявила низкий уровень востребованности точек доступа Wi-Fi среди населения. В 1056 населенных пунктах был зафиксирован нулевой или около нулевой объем потребляемого трафика и незначительное количество активных пользователей. Основными причинами низкой востребованности являются наличие сотовой связи в 96% населенных пунктов и ограниченный радиус действия точек доступа Wi-Fi (около 100 метров). Также отмечается, что в ряде населенных пунктов точки доступа не функционировали в течение длительного времени — от 1 до 8 месяцев.

До этого сообщалось, что в Государственную Думу планируется внести законопроект, согласно которому операторы связи будут обязаны в автоматическом режиме и на безвозмездной основе подключать сервисы фильтрации и блокировки звонков, совершаемых мошенниками.

Ранее ученые заявили, что мобильные телефоны и Wi-Fi мешают работе спутников.