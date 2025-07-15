Стало известно, сколько россиян ведут семейный бюджет

Больше половины россиян (69%) рассказали, что ведут семейный или личный бюджет, при этом почти половина (46%) отметили, что делают это регулярно, а 23% — время от времени. К таким выводам пришли НПФ «БУДУЩЕЕ» и проект по финансовому просвещению «Графин» в ходе опроса, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

На вопрос «Что вас мотивирует вести учет расходов» самым популярным ответом стала финансовая независимость (27%). 18% респондентов указали в качестве мотивации желание накопить на определенную цель — на отпуск, жилье, образование, пенсию. Еще 17% участников опроса мотивированы страхом остаться без денег. 14% считают, что финансовая дисциплина — их личная черта характера: «люблю, когда все структурировано». Наконец, для 7% в принципе не существует никакой мотивации учитывать расходы.

При этом 21% опрошенных респондентов предпочитает вести учет своих расходов с помощью специальных мобильных приложений, 18% граждан записывает траты в бумажный блокнот, а 16% ведет подсчеты в электронных таблицах.

39% опрошенных респондентов признались, что контролировать денежные потоки им удобнее с помощью безналичных средств: они считают, что легче следить за деньгами на карте. Работа с наличными комфортнее для чуть более четверти респондентов (28%). При этом 33% заявили, что не видят разницы.

Основными средствами борьбы с импульсивными покупками россияне называют самоконтроль и дисциплину (41%). На втором месте — финансовые ограничения (наличие определенной суммы денег на карте или в кошельке), так ответили 24%. Каждый пятый (20%) в желании сэкономить полагается на планирование бюджета, еще 14% — на кешбэк и бонусные программы.

Что касается личного или семейного бюджета, то регулярно ведут его 46% россиян, 23% делают это время от времени, а 10% пока не начали, но хотели бы.

Эксперты НПФ «БУДУЩЕЕ» рекомендуют при планировании бюджета учитывать как краткосрочные финансовые цели, так и долгосрочные. Краткосрочные цели, такие как покупка бытовой техники или оплата путешествия во время отпуска, требуют более оперативного подхода к накоплению средств, в то время как долгосрочные цели, например, покупка недвижимости или подготовка к пенсии, предполагают более длительный период накопления и инвестирования.

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