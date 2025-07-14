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В Удмуртии мужчина изрубил соседку топором из-за замечания о громкой музыке

В Удмуртии мужчину задержали за нападение на соседку с топором
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Depositphotos

Жителя Удмуртии обвиняют в нападении с топором на соседку. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в селе Сигаево. По версии следствия, 50-летний мужчина слишком громко слушал музыку на своем участке. Недовольная ситуацией соседка, с которой он был знаком, сделала замечание.

Это не понравилось фигуранту, поэтому он схватился за топор и нанес несколько ударов женщине по голове и туловищу. Поняв, что она уже не дышит, мужчина закопал ее недалеко от участка, топор сбросил в реку.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело.

«Обвиняемый задержан сотрудниками полиции, в суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», – сообщается в публикации.

Следователи уже допросили свидетелей, осмотрели место и провели другие необходимые мероприятия.

Известно, что мужчине уже предъявили обвинение, в содеянном он признался.

Ранее в Германии неизвестный напал с топором на пассажиров поезда.

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