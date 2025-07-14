На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Член ОП РФ назвал Путина инициатором комплексной просемейной политики в России

Член ОП РФ Гриб назвал семейную демографическую политику приоритетом России
true
true
true
close
Иван Секретарев/РИА Новости

Семейная демографическая политика стала одним из главных приоритетов России. Об этом заявил заместитель секретаря Общественной палаты РФ, председатель Союза семей России Владислав Гриб по итогам совещания по социальным вопросам под руководством президента России Владимира Путина.

По его словам, перед страной стоит множество вызовов — экономических, социальных, геополитических. Однако демографический вызов он выделил как один из ключевых, несмотря на актуальность внешних и внутренних задач.

«Понятно, что это не первое совещание главы государства Владимира Путина по социальным вопросам. Будет еще много совещаний на высшем уровне с участием президента, вице-премьеров и министров», — отметил эксперт.

Гриб подчеркнул, что результаты демографической политики проявятся через изменения в федеральное законодательство и ряд программ.

«В России сегодня действительно создается уникальный арсенал просемейных мер. Причем он создается на федеральном, региональном, местном уровнях, и даже на корпоративном уровне, когда компании оказывают финансовую и социальную поддержку семьям, многодетным семьям», — сказал он.

Одной из главных задач, стоящих перед государством, он назвал решение проблемы народосбережения России.

«Конечно, миграция — это хорошо, и, наверное, без нее не обойтись, если она умная, продуманная. Но ключевая задача — это народосбережение нашей страны. Это демография, семейная политика и здоровье», — подчеркнул эксперт.

Эксперт назвал инициативы президента импульсом для всех граждан и институтов гражданского общества.

«Можно смело назвать Владимира Путин инициатором комплексной просемейной политики России. Россия сегодня становится семейно-центричным государством. А семейные ценности и институт семьи — это одна из главных основ в принципе всей государственной политики», — заключил Владислав Гриб.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами