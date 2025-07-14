Член ОП РФ назвал Путина инициатором комплексной просемейной политики в России

Семейная демографическая политика стала одним из главных приоритетов России. Об этом заявил заместитель секретаря Общественной палаты РФ, председатель Союза семей России Владислав Гриб по итогам совещания по социальным вопросам под руководством президента России Владимира Путина.

По его словам, перед страной стоит множество вызовов — экономических, социальных, геополитических. Однако демографический вызов он выделил как один из ключевых, несмотря на актуальность внешних и внутренних задач.

«Понятно, что это не первое совещание главы государства Владимира Путина по социальным вопросам. Будет еще много совещаний на высшем уровне с участием президента, вице-премьеров и министров», — отметил эксперт.

Гриб подчеркнул, что результаты демографической политики проявятся через изменения в федеральное законодательство и ряд программ.

«В России сегодня действительно создается уникальный арсенал просемейных мер. Причем он создается на федеральном, региональном, местном уровнях, и даже на корпоративном уровне, когда компании оказывают финансовую и социальную поддержку семьям, многодетным семьям», — сказал он.

Одной из главных задач, стоящих перед государством, он назвал решение проблемы народосбережения России.

«Конечно, миграция — это хорошо, и, наверное, без нее не обойтись, если она умная, продуманная. Но ключевая задача — это народосбережение нашей страны. Это демография, семейная политика и здоровье», — подчеркнул эксперт.

Эксперт назвал инициативы президента импульсом для всех граждан и институтов гражданского общества.

«Можно смело назвать Владимира Путин инициатором комплексной просемейной политики России. Россия сегодня становится семейно-центричным государством. А семейные ценности и институт семьи — это одна из главных основ в принципе всей государственной политики», — заключил Владислав Гриб.