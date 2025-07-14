В Госдуме сочли бессмысленными санкции против Sony за блокировку аккаунтов россиян

Введение ограничений против разработчика приставки PlayStation компании Sony не поможет решить проблему с блокировкой аккаунтов россиян, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачев.

«Я сторонник того, что любые санкции по отношению к западным компаниям, к сожалению, не всегда работают. Надо работать на конкурентность нашего российского рынка и рынка наших партнеров. Со стороны Госдумы любая инициатива с санкциями не изменит ситуацию в принципе», — сказал он.

По словам Ткачева, чтобы отказаться от Playstation, необходим аналог.

«К сожалению, аналога как такового уровня PlayStation нет. Да, мы знаем две приставки международные — XBOX и Playstation, и в этом смысле я уверен, что геймеры, которые играют через иностранные аккаунты, просто сменят географию этих аккаунтов. Возможностей в этом направлении (обходе блокировок. — «Газета.Ru») довольно большое количество, поэтому у них, я думаю, проблем с этим не возникнет», — заключил депутат.

14 июля Telegram-канал SHOT о массовой блокировке аккаунтов российских пользователей PlayStation. По его данным, за последнюю неделю россияне столкнулись с ограничениями доступа к онлайн-возможностям PlayStation — в основном это происходит после покупки игр или подписки на иностранных аккаунтах.

Ранее в России заговорили о блокировке Roblox из-за Чернобыльской АЭС в игре.