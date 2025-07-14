Алюминиевые теплицы в России стали доступны для широкой аудитории

В Алюминиевой ассоциации отметили снижение цены на теплицы в РФ в 5–6 раз

«Агрисовгаз», «Алюмверк» и Aluminum Garden (входит в «Татпроф») независимо друг от друга выпустили на рынок новые теплицы из алюминия и стекла для личных хозяйств. Характеристики конструкций делают их более доступными для покупки — они в 5–6 раз дешевле существующих аналогов, сообщил руководитель направления Алюминиевой ассоциации России Андрей Функ.

Он добавил, что ранее установка индивидуальной теплицы из крылатого металла была достаточно дорогой, так как конструкции создавались исключительно по индивидуальному заказу из промышленных светопрозрачных конструкций. Потому из 150–180 тыс. индивидуальных теплиц, которые ежегодно приобретают россияне, ранее на долю алюминиевых приходилось около тысячи штук, отметил Функ.

Новое решение, по его словам, создавалось специально для личных хозяйств, в нем устранены избыточные дорогостоящие характеристики промышленных образцов, потому стоимость теплицы в несколько раз ниже. При этом, подчеркнул Функ, сохранены эксплуатационные и эстетические преимущества всех алюминиевых продуктов.

«В последние годы россияне все чаще рассматривают теплицы не просто как способ получения дополнительного урожая, а как элемент ландшафта дачных и садовых участков, несущий эстетическую функцию. Алюминиевую теплицу мы разработали как ответ на этот запрос», — отметил глава «Татпроф» Сергей Рачков.

Андрей Функ, в свою очередь, уточнил, что по сравнению с аналогами алюминиевые теплицы могут использоваться дольше — до 30 лет, и сохранять благодаря антикоррозийным свойствам этого металла эстетичный внешний вид. Также он отметил, что благодаря легкости алюминия новые теплицы легче перемещать и собирать.

«Если в аналогичных отраслях В2В алюминий давно стал незаменим — в многоквартирном строительстве, в промышленных теплицах, то теперь производителям предстоит убедить в стратегических долгосрочных преимуществах нашего металла конечных потребителей», — считает директор компании «Русал» по развитию рынков Евгений Васильев.

Производители планируют распространять новые теплицы в том числе через розные DIY-сети.