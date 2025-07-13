Пострадавшая в горах Якутии туристка четыре дня ждала помощи

В Якутии спасли туристку с травмой, которая четыре дня ждала помощи

В Оймяконском районе Якутии травмированной туристке пришлось четыре дня ждать помощи из-за непогоды. Об этом сообщает Служба спасения республики.

53-летней женщине стало плохо на спуске с горы Чен, она повредила ногу и не смогла идти самостоятельно. Руководитель группы связался с экстренными службами 8 июля, на помощь выдвинулись спасатели. Из-за сложных погодных условий специалисты не могли несколько суток добраться до пострадавшей.

«Спасатели и оперативная группа медицины катастроф с 9 июля находились в круглосуточной готовности для вылета на эвакуацию пострадавшей. Но условий для вылета не было ни в Якутске, ни в Оймяконском улусе, ни в Верхоянском районе», — сообщили в службе спасения.

Эвакуировать пострадавшую удалось только 12 июля, женщину вместе с остальными участниками похода доставили в безопасное место, туристка передана медикам скорой помощи.

Ранее туристка без сознания парила на парашюте над Черным морем.