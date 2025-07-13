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В Омской области корова напала на работницу фермы

В Омской области корова напала на женщину на ферме, пострадавшую не спасли
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В Омской области 55-летняя сотрудница фермы получила тяжелые травмы во время работы, на женщину напала корова. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел на одном из коммерческих предприятий, корова несколько раз ударила 55-летнюю сотрудницу в грудь и живот. Спасти пострадавшую не удалось.

По данным регионального СК, омичка числилась на предприятии сторожем. Однако ее допустили к работе с коровами. По версии следствия, несчастный случай произошел из-за нарушения должностными лицами требований охраны труда. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Краснодарском крае на женщину напал агрессивный бык и нанес серьезные травмы. Животное напало на 44-летнюю женщину в тот момент, когда она пыталась вернуть его в загон. На место оперативно прибыли медики. Пострадавшая с многочисленными травмами, в том числе рваными ранами брюшной полости, была госпитализирована.

Ранее в Хакасии бык затоптал мужчину во время вакцинации.

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