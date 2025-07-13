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Депутат рассказал, как иностранные сервисы следят за россиянами

Депутат Немкин предупредил о скрытом сборе данных через мобильные трекеры
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Ekateryna Zubal//Shutterstock/FOTODOM

Иностранные интернет-сервисы могут незаметно собирать личные данные пользователей — от местоположения до привычек и поведения. Об этом рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

По его словам, сбор информации часто происходит без явного согласия человека: с помощью трекеров, куки, пикселей и скрытых запросов к серверам. Эти технологии встраиваются в приложения и позволяют платформам собирать данные о действиях, устройстве, языке, IP-адресе и даже уровне заряда батареи.

Особенно активно, отметил депутат, собираются так называемые метаданные — сведения о том, как и когда пользователь взаимодействует с сервисом. При этом многие приложения просят избыточные разрешения, не всегда связанные с их функциональностью, что может быть тревожным сигналом.

Немкин подчеркнул, что полученные данные часто передаются за рубеж, в том числе в страны, которые не считаются дружественными к России. В таких случаях контроль над персональной информацией теряется, и возрастает риск утечек или её использования в коммерческих и политических целях.

Депутат напомнил о громких скандалах с иностранными платформами. В частности, TikTok обвиняли в сборе биометрии и данных буфера обмена, а Meta (признана в России экстремистской и запрещена) — в передаче информации сторонним организациям. Также под критику неоднократно попадала Google: выяснилось, что ее сервисы отслеживают местоположение даже при отключенной геолокации.

Парламентарий советует внимательнее относиться к разрешениям приложений, пользоваться средствами блокировки трекеров и выбирать те сервисы, которые работают в соответствии с российскими законами.

Ранее инженер-аналитик компании «Газинформсервис» Екатерина Едемская рассказала, что мошенники могут следить за людьми через наушники.

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