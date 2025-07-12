День Московского транспорта отметили гала-концертом на станции «Деловой центр»

Заммэра Ликсутов: в метрополитене Москвы прошла «Ночь в метро»

В ночь на 12 июля в московском метрополитене состоялась «Ночь в метро». Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Отмечается, что мероприятие было приурочено к празднованию Дня транспорта.

Гостей мероприятия на закрытой станции «Деловой центр» ждал гала-концерт звезд российского балета. В будущем эта станция войдет в состав Рублево-Архангельской линии.

«По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина ко Дню Московского транспорта мы подготовили большую праздничную программу для пассажиров. Провели акцию «Ночь в метро», в рамках которой гости смогли увидеть представление с участием звезд российского балета», — рассказал Ликсутов.

Гости вечера увидели номера из шедевров балетной классики: «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Спящая красавица», «Ромео и Джульетта». На сцене выступили известные артисты балета: Надежда Батоева, Константин Зверев, Анастасия Сташкевич, Вячеслав Лопатин, Кристина Кретова, Игорь Цвирко, Артур Мкртчян, Дарья Канделаки, Дмитрий Прусаков и Ольга Сизых.

Участниками праздничного мероприятия стали победители розыгрыша билетов, который проводился в социальных сетях Департамента транспорта Москвы.