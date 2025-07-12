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В отеле Перми постоялец угрожал сотрудникам пистолетом и заявил о нападении

В Перми мужчина с пистолетом угрожал сотрудникам отеля
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В Перми задержали постояльца гостиницы, который угрожал сотрудникам пистолетом и заперся в номере, заявив о нападении на него. Об этом сообщает 59.ru.

Инцидент произошел в одном из пермских отелей, 7 июля в гостиницу заселился молодой мужчина. Спустя четыре дня отдыха он позвонил администратору и заявил, что в номере на него совершено нападение. Агрессивный постоялец заявил, что у него есть пистолет и угрожал сотрудникам гостиницы. На место были вызваны сотрудники ЧОП.

«Когда охрана приехала на место ЧП, гость заперся в номере и вел себя неадекватно, размахивал пистолетом. Оценив потенциальную угрозу, бойцы решили задержать буйного посетителя», — рассказали в пресс-службе охранного предприятия.

Задержанного передали сотрудникам полиции, у него изъяты нож и пневматический пистолет. По предварительной информации, он находился в состоянии наркотического опьянения. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники регионального МВД.

Ранее пьяный постоялец устроил стрельбу в краснодарском отеле.

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