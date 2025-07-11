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ПФКИ завершил прием заявок на первый грантовый конкурс 2026 года

Заявки на первый грантовый конкурс ПФКИ 2026 года подали из всех 89 регионов
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Газета.Ru

Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) завершил прием заявок на первый грантовый конкурс 2026 года, сообщили в организации.

На участие в конкурсе было подано 8 555 заявок из всех 89 регионов России, включая исторические территории. Общий финансовый запрос составил 42,1 млрд рублей, при этом команды указали софинансирование в размере 34,2 млрд рублей.

Генеральный директор ПФКИ Роман Карманов отметил, что первый конкурс 2026 года привлек как опытных участников, так и новые творческие команды, которые впервые пробуют свои силы в подготовке заявок на грантовую поддержку.

По его словам, на протяжении всей кампании фиксировался высокий уровень запросов, в основном связанных с техническими аспектами подачи проектов в информационной системе.

«Контактный центр фонда оперативно предоставлял разъяснения, параллельно велась коммуникация через социальные сети. Опыт подтверждает, что такие консультации в сочетании с региональными образовательными мероприятиями, очными встречами заявителей с сотрудниками 25 проектных офисов по всей стране демонстрируют высокую эффективность. Итоги конкурса объявим осенью», — отметил Карманов.

Самыми популярными тематическими направлениями среди заявок стали «Культурный код» (2 869 проектов), «Место силы» (1 329 проектов), «Единство с судьбой России» (1 145 проектов) и «Страна возможностей» (750 заявок). По сумме запрашиваемой грантовой поддержки лидируют категории от 700 тысяч до 7 млн рублей (4 427 заявок) и до 700 тысяч рублей (3 059 заявок).

Отмечается ,что все проекты соответствуют традиционным духовно-нравственным ценностям, закрепленным в Указе президента РФ.

Напомним, заявочная кампания первого грантового конкурса 2026 года проходила с 21 мая по 10 июля. Итоги будут подведены в ноябре текущего года.

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