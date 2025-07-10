«Единая Россия» подвела итоги молодежных дебатов участников проекта «ПолитЗавод»

В Москве состоялись финальные дебаты участников проекта «ПолитЗавод», организованного «Единой Россией» и «Молодой гвардией Единой России». Об этом сообщает пресс-служба партии.

Отмечается, что мероприятие прошло в новом пространстве МГЕР, которое станет площадкой для реализации молодежных инициатив.

В жюри вошли секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев, руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин и политолог Александр Асафов. В дебатах приняли участие команды из Москвы и Санкт-Петербурга. На площадке собрались более 300 человек, включая активистов, которые оказывали помощь жителям новых регионов, участникам специальной военной операции и их семьям, а также ветеранов СВО.

«Здесь комфортно, уютно, и, как говорят в таких случаях, по-молодежному. Главное, чтобы это пространство было наполнено смыслом. Чтобы здесь проходило как можно больше интересных мероприятий. Как можно больше рождалось интересных и добрых идей для развития молодежи, для развития нашей страны. Я уверен, МГЕР умеет их подавать», — сказал Якушев.

Секретарь генсовета партии отметил уровень подготовки участников. По его словам, ребята продемонстрировали высокий уровень ораторского искусства.

«Темы были интересные. Видно, что ребята глубоко в них погружены», — подчеркнул он.

В завершение мероприятия состоялся «открытый диалог» Владимира Якушева с молодежью. Участники обсудили вопросы поддержки волонтеров и участников проекта «ПолитЗавод», а также качества, которыми должен обладать политик.